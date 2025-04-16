KurseKategorien
XT: iShares Exponential Technologies ETF

71.46 USD 2.60 (3.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XT hat sich für heute um -3.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.45 bis zu einem Hoch von 74.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Exponential Technologies ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XT heute?

Die Aktie von iShares Exponential Technologies ETF (XT) notiert heute bei 71.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 71.45 - 74.07 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 74.06 und das Handelsvolumen erreichte 312. Das Live-Chart von XT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XT Dividenden?

iShares Exponential Technologies ETF wird derzeit mit 71.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XT zu verfolgen.

Wie kaufe ich XT-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Exponential Technologies ETF (XT) zum aktuellen Kurs von 71.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 71.46 oder 71.76 platziert, während 312 und -3.50% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XT-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Exponential Technologies ETF müssen die jährliche Spanne 49.01 - 74.46 und der aktuelle Kurs 71.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.68% und 22.78%, bevor sie Orders zu 71.46 oder 71.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Exponential Technologies ETF?

Der höchste Kurs von iShares Exponential Technologies ETF (XT) im vergangenen Jahr lag bei 74.46. Innerhalb von 49.01 - 74.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 74.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Exponential Technologies ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Exponential Technologies ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Exponential Technologies ETF (XT) im Laufe des Jahres betrug 49.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 71.46 und der Spanne 49.01 - 74.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XT statt?

iShares Exponential Technologies ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 74.06 und 20.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
71.45 74.07
Jahresspanne
49.01 74.46
Vorheriger Schlusskurs
74.06
Eröffnung
74.05
Bid
71.46
Ask
71.76
Tief
71.45
Hoch
74.07
Volumen
312
Tagesänderung
-3.51%
Monatsänderung
-0.68%
6-Monatsänderung
22.78%
Jahresänderung
20.93%
