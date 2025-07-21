XSW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedi 201.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 199.43 - 201.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 198.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 31 değerine ulaştı. XSW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedi şu anda 201.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 19.49% ve USD değerlerini izler. XSW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XSW hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P Software & Services ETF hisselerini şu anki 201.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 201.24 ve Ask 201.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 31 ve günlük değişim oranı 0.90% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XSW fiyat hareketlerini takip edin.

XSW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 137.87 - 206.00 ve mevcut fiyatı 201.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 201.24 veya Ask 201.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.30% ve 6 aylık değişim oranı 21.62% değerlerini karşılaştırır. XSW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF hisse senedi yıllık olarak 206.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 137.87 - 206.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 198.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Software & Services ETF performansını takip edin.

SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF (XSW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 137.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 201.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 137.87 - 206.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XSW fiyat hareketlerini izleyin.