- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XSW: SPDR S&P Software & Services ETF
XSW fiyatı bugün 1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 199.43 ve Yüksek fiyatı olarak 201.26 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Software & Services ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XSW haberleri
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- Should You Invest in the SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)?
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Kyndryl Stock: An Ideal Opportunity To Buy The Dip (NYSE:KD)
- AI Software ETFs for Long-Term Opportunity
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Nutanix- What To Make Of The Q4 Results (NASDAQ:NTNX)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Is SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) a Strong ETF Right Now?
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Does GPT-5 signal the beginning of the end for software
- BigBear.ai Stock (BBAI) Dips 15% Post Q2; Here’s How to Gain Exposure Without the Risk - TipRanks.com
- XSW: Diversified Exposure To Software's A.I. Backed Boom (NYSEARCA:XSW)
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Should You Invest in the SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Morgan Stanley’s Wilson expects Q3 pullbacks but sees buying chance
Sıkça sorulan sorular
XSW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedi 201.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 199.43 - 201.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 198.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 31 değerine ulaştı. XSW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedi şu anda 201.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 19.49% ve USD değerlerini izler. XSW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XSW hisse senedi nasıl alınır?
SPDR S&P Software & Services ETF hisselerini şu anki 201.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 201.24 ve Ask 201.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 31 ve günlük değişim oranı 0.90% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XSW fiyat hareketlerini takip edin.
XSW hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR S&P Software & Services ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 137.87 - 206.00 ve mevcut fiyatı 201.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 201.24 veya Ask 201.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.30% ve 6 aylık değişim oranı 21.62% değerlerini karşılaştırır. XSW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF hisse senedi yıllık olarak 206.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 137.87 - 206.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 198.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Software & Services ETF performansını takip edin.
SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF (XSW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 137.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 201.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 137.87 - 206.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XSW fiyat hareketlerini izleyin.
XSW hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR S&P Software & Services ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 198.44 ve yıllık değişim oranı 19.49% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 198.44
- Açılış
- 199.44
- Satış
- 201.24
- Alış
- 201.54
- Düşük
- 199.43
- Yüksek
- 201.26
- Hacim
- 31
- Günlük değişim
- 1.41%
- Aylık değişim
- 1.30%
- 6 aylık değişim
- 21.62%
- Yıllık değişim
- 19.49%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%