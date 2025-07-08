Валюты / XSW
XSW: SPDR S&P Software & Services ETF
197.08 USD 1.46 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XSW за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 194.48, а максимальная — 197.16.
Следите за динамикой SPDR S&P Software & Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XSW
Дневной диапазон
194.48 197.16
Годовой диапазон
137.87 206.00
- Предыдущее закрытие
- 195.62
- Open
- 194.48
- Bid
- 197.08
- Ask
- 197.38
- Low
- 194.48
- High
- 197.16
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 5.40%
- 6-месячное изменение
- 23.20%
- Годовое изменение
- 24.03%
