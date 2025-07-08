КотировкиРазделы
XSW: SPDR S&P Software & Services ETF

197.08 USD 1.46 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XSW за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 194.48, а максимальная — 197.16.

Следите за динамикой SPDR S&P Software & Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XSW

Дневной диапазон
194.48 197.16
Годовой диапазон
137.87 206.00
Предыдущее закрытие
195.62
Open
194.48
Bid
197.08
Ask
197.38
Low
194.48
High
197.16
Объем
8
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
5.40%
6-месячное изменение
23.20%
Годовое изменение
24.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.