XSVM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi 56.82 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 56.67 - 56.83 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 56.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. XSVM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi şu anda 56.82 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.30% ve USD değerlerini izler. XSVM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XSVM hisse senedi nasıl alınır? Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisselerini şu anki 56.82 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 56.82 ve Ask 57.12 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı 0.26% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XSVM fiyat hareketlerini takip edin.

XSVM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 43.30 - 61.39 ve mevcut fiyatı 56.82 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 56.82 veya Ask 57.12 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.30% ve 6 aylık değişim oranı 17.08% değerlerini karşılaştırır. XSVM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi yıllık olarak 61.39 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 43.30 - 61.39). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 56.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF performansını takip edin.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 43.30 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 56.82 ve hareket ettiği yıllık aralık 43.30 - 61.39 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XSVM fiyat hareketlerini izleyin.