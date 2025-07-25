- Genel bakış
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM fiyatı bugün 0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.67 ve Yüksek fiyatı olarak 56.83 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
XSVM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi 56.82 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 56.67 - 56.83 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 56.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. XSVM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi şu anda 56.82 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.30% ve USD değerlerini izler. XSVM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XSVM hisse senedi nasıl alınır?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisselerini şu anki 56.82 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 56.82 ve Ask 57.12 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı 0.26% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XSVM fiyat hareketlerini takip edin.
XSVM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 43.30 - 61.39 ve mevcut fiyatı 56.82 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 56.82 veya Ask 57.12 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.30% ve 6 aylık değişim oranı 17.08% değerlerini karşılaştırır. XSVM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi yıllık olarak 61.39 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 43.30 - 61.39). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 56.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF performansını takip edin.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 43.30 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 56.82 ve hareket ettiği yıllık aralık 43.30 - 61.39 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XSVM fiyat hareketlerini izleyin.
XSVM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 56.47 ve yıllık değişim oranı 5.30% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 56.47
- Açılış
- 56.67
- Satış
- 56.82
- Alış
- 57.12
- Düşük
- 56.67
- Yüksek
- 56.83
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.62%
- Aylık değişim
- 1.30%
- 6 aylık değişim
- 17.08%
- Yıllık değişim
- 5.30%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 10.7
- Beklenti
- -13.1
- Önceki
- -8.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki