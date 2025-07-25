- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Il tasso di cambio XSVM ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.67 e ad un massimo di 56.83.
Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XSVM News
- Should Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Will Small-Cap ETFs be Able to Sustain the New-Found Optimism?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) Be on Your Investing Radar?
- Small-Cap ETFs Outperform on Inflation Data
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Small-Cap ETFs Rally in July: Will the Momentum Continue?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XSVM oggi?
Oggi le azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF sono prezzate a 56.82. Viene scambiato all'interno di 56.67 - 56.83, la chiusura di ieri è stata 56.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XSVM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF pagano dividendi?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF è attualmente valutato a 56.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XSVM.
Come acquistare azioni XSVM?
Puoi acquistare azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF al prezzo attuale di 56.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.82 o 57.12, mentre 6 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XSVM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XSVM?
Investire in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF implica considerare l'intervallo annuale 43.30 - 61.39 e il prezzo attuale 56.82. Molti confrontano 1.30% e 17.08% prima di effettuare ordini su 56.82 o 57.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XSVM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Il prezzo massimo di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF nell'ultimo anno è stato 61.39. All'interno di 43.30 - 61.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Il prezzo più basso di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) nel corso dell'anno è stato 43.30. Confrontandolo con gli attuali 56.82 e 43.30 - 61.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XSVM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XSVM?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.47 e 5.30%.
- Chiusura Precedente
- 56.47
- Apertura
- 56.67
- Bid
- 56.82
- Ask
- 57.12
- Minimo
- 56.67
- Massimo
- 56.83
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.62%
- Variazione Mensile
- 1.30%
- Variazione Semestrale
- 17.08%
- Variazione Annuale
- 5.30%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 10.7
- Fcst
- -13.1
- Prev
- -8.7
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev