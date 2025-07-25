QuotazioniSezioni
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

56.82 USD 0.35 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XSVM ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.67 e ad un massimo di 56.83.

Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XSVM oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF sono prezzate a 56.82. Viene scambiato all'interno di 56.67 - 56.83, la chiusura di ieri è stata 56.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XSVM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF pagano dividendi?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF è attualmente valutato a 56.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XSVM.

Come acquistare azioni XSVM?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF al prezzo attuale di 56.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.82 o 57.12, mentre 6 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XSVM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XSVM?

Investire in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF implica considerare l'intervallo annuale 43.30 - 61.39 e il prezzo attuale 56.82. Molti confrontano 1.30% e 17.08% prima di effettuare ordini su 56.82 o 57.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XSVM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF nell'ultimo anno è stato 61.39. All'interno di 43.30 - 61.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) nel corso dell'anno è stato 43.30. Confrontandolo con gli attuali 56.82 e 43.30 - 61.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XSVM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XSVM?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.47 e 5.30%.

Intervallo Giornaliero
56.67 56.83
Intervallo Annuale
43.30 61.39
Chiusura Precedente
56.47
Apertura
56.67
Bid
56.82
Ask
57.12
Minimo
56.67
Massimo
56.83
Volume
6
Variazione giornaliera
0.62%
Variazione Mensile
1.30%
Variazione Semestrale
17.08%
Variazione Annuale
5.30%
