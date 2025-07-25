- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Der Wechselkurs von XSVM hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.67 bis zu einem Hoch von 56.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XSVM News
- Should Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Will Small-Cap ETFs be Able to Sustain the New-Found Optimism?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) Be on Your Investing Radar?
- Small-Cap ETFs Outperform on Inflation Data
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Small-Cap ETFs Rally in July: Will the Momentum Continue?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XSVM heute?
Die Aktie von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) notiert heute bei 56.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 56.67 - 56.83 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 56.47 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von XSVM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XSVM Dividenden?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF wird derzeit mit 56.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XSVM zu verfolgen.
Wie kaufe ich XSVM-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) zum aktuellen Kurs von 56.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.82 oder 57.12 platziert, während 6 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XSVM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XSVM-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 43.30 - 61.39 und der aktuelle Kurs 56.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.30% und 17.08%, bevor sie Orders zu 56.82 oder 57.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XSVM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im vergangenen Jahr lag bei 61.39. Innerhalb von 43.30 - 61.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 56.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im Laufe des Jahres betrug 43.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.82 und der Spanne 43.30 - 61.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XSVM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XSVM statt?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 56.47 und 5.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.47
- Eröffnung
- 56.67
- Bid
- 56.82
- Ask
- 57.12
- Tief
- 56.67
- Hoch
- 56.83
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- 1.30%
- 6-Monatsänderung
- 17.08%
- Jahresänderung
- 5.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh