XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

56.82 USD 0.35 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XSVM hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.67 bis zu einem Hoch von 56.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XSVM heute?

Die Aktie von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) notiert heute bei 56.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 56.67 - 56.83 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 56.47 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von XSVM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XSVM Dividenden?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF wird derzeit mit 56.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XSVM zu verfolgen.

Wie kaufe ich XSVM-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) zum aktuellen Kurs von 56.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.82 oder 57.12 platziert, während 6 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XSVM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XSVM-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 43.30 - 61.39 und der aktuelle Kurs 56.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.30% und 17.08%, bevor sie Orders zu 56.82 oder 57.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XSVM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im vergangenen Jahr lag bei 61.39. Innerhalb von 43.30 - 61.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 56.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im Laufe des Jahres betrug 43.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.82 und der Spanne 43.30 - 61.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XSVM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XSVM statt?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 56.47 und 5.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
56.67 56.83
Jahresspanne
43.30 61.39
Vorheriger Schlusskurs
56.47
Eröffnung
56.67
Bid
56.82
Ask
57.12
Tief
56.67
Hoch
56.83
Volumen
6
Tagesänderung
0.62%
Monatsänderung
1.30%
6-Monatsänderung
17.08%
Jahresänderung
5.30%
