XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVMの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり56.67の安値と56.83の高値で取引されました。
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
XSVM株の現在の価格は？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株価は本日56.82です。56.67 - 56.83内で取引され、前日の終値は56.47、取引量は6に達しました。XSVMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株は配当を出しますか？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの現在の価格は56.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.30%やUSDにも注目します。XSVMの動きはライブチャートで確認できます。
XSVM株を買う方法は？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株は現在56.82で購入可能です。注文は通常56.82または57.12付近で行われ、6や0.26%が市場の動きを示します。XSVMの最新情報はライブチャートで確認できます。
XSVM株に投資する方法は？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFへの投資では、年間の値幅43.30 - 61.39と現在の56.82を考慮します。注文は多くの場合56.82や57.12で行われる前に、1.30%や17.08%と比較されます。XSVMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株の最高値は？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの過去1年の最高値は61.39でした。43.30 - 61.39内で株価は大きく変動し、56.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株の最低値は？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF(XSVM)の年間最安値は43.30でした。現在の56.82や43.30 - 61.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XSVMの動きはライブチャートで確認できます。
XSVMの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.47、5.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 56.47
- 始値
- 56.67
- 買値
- 56.82
- 買値
- 57.12
- 安値
- 56.67
- 高値
- 56.83
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.62%
- 1ヶ月の変化
- 1.30%
- 6ヶ月の変化
- 17.08%
- 1年の変化
- 5.30%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前