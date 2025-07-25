クォートセクション
通貨 / XSVM
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

56.82 USD 0.35 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XSVMの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり56.67の安値と56.83の高値で取引されました。

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

XSVM株の現在の価格は？

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株価は本日56.82です。56.67 - 56.83内で取引され、前日の終値は56.47、取引量は6に達しました。XSVMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの現在の価格は56.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.30%やUSDにも注目します。XSVMの動きはライブチャートで確認できます。

XSVM株を買う方法は？

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株は現在56.82で購入可能です。注文は通常56.82または57.12付近で行われ、6や0.26%が市場の動きを示します。XSVMの最新情報はライブチャートで確認できます。

XSVM株に投資する方法は？

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFへの投資では、年間の値幅43.30 - 61.39と現在の56.82を考慮します。注文は多くの場合56.82や57.12で行われる前に、1.30%や17.08%と比較されます。XSVMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株の最高値は？

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの過去1年の最高値は61.39でした。43.30 - 61.39内で株価は大きく変動し、56.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株の最低値は？

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF(XSVM)の年間最安値は43.30でした。現在の56.82や43.30 - 61.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XSVMの動きはライブチャートで確認できます。

XSVMの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.47、5.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
56.67 56.83
1年のレンジ
43.30 61.39
以前の終値
56.47
始値
56.67
買値
56.82
買値
57.12
安値
56.67
高値
56.83
出来高
6
1日の変化
0.62%
1ヶ月の変化
1.30%
6ヶ月の変化
17.08%
1年の変化
5.30%
