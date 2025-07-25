- Aperçu
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Le taux de change de XSVM a changé de 0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.67 et à un maximum de 56.83.
Suivez la dynamique Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XSVM aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF est cotée à 56.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 56.67 - 56.83, a clôturé hier à 56.47 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de XSVM présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF est actuellement valorisé à 56.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XSVM.
Comment acheter des actions XSVM ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF au cours actuel de 56.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.82 ou de 57.12, le 6 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XSVM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XSVM ?
Investir dans Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 43.30 - 61.39 et le prix actuel 56.82. Beaucoup comparent 1.30% et 17.08% avant de passer des ordres à 56.82 ou 57.12. Consultez le graphique du cours de XSVM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF l'année dernière était 61.39. Au cours de 43.30 - 61.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 56.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) sur l'année a été 43.30. Sa comparaison avec 56.82 et 43.30 - 61.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XSVM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XSVM a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 56.47 et 5.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 56.47
- Ouverture
- 56.67
- Bid
- 56.82
- Ask
- 57.12
- Plus Bas
- 56.67
- Plus Haut
- 56.83
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.62%
- Changement Mensuel
- 1.30%
- Changement à 6 Mois
- 17.08%
- Changement Annuel
- 5.30%
