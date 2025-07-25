CotaçõesSeções
Moedas / XSVM
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

56.82 USD 0.35 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XSVM para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.67 e o mais alto foi 56.83.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XSVM hoje?

Hoje Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) está avaliado em 56.82. O instrumento é negociado dentro de 56.67 - 56.83, o fechamento de ontem foi 56.47, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XSVM em tempo real.

As ações de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF está avaliado em 56.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.30% e USD. Monitore os movimentos de XSVM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XSVM?

Você pode comprar ações de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) pelo preço atual 56.82. Ordens geralmente são executadas perto de 56.82 ou 57.12, enquanto 6 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XSVM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XSVM?

Investir em Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF envolve considerar a faixa anual 43.30 - 61.39 e o preço atual 56.82. Muitos comparam 1.30% e 17.08% antes de enviar ordens em 56.82 ou 57.12. Estude as mudanças diárias de preço de XSVM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

O maior preço de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) no último ano foi 61.39. As ações oscilaram bastante dentro de 43.30 - 61.39, e a comparação com 56.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

O menor preço de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) no ano foi 43.30. A comparação com o preço atual 56.82 e 43.30 - 61.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XSVM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XSVM?

No passado Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 56.47 e 5.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
56.67 56.83
Faixa anual
43.30 61.39
Fechamento anterior
56.47
Open
56.67
Bid
56.82
Ask
57.12
Low
56.67
High
56.83
Volume
6
Mudança diária
0.62%
Mudança mensal
1.30%
Mudança de 6 meses
17.08%
Mudança anual
5.30%
