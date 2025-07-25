- Visão do mercado
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
A taxa do XSVM para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.67 e o mais alto foi 56.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XSVM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XSVM hoje?
Hoje Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) está avaliado em 56.82. O instrumento é negociado dentro de 56.67 - 56.83, o fechamento de ontem foi 56.47, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XSVM em tempo real.
As ações de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF está avaliado em 56.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.30% e USD. Monitore os movimentos de XSVM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XSVM?
Você pode comprar ações de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) pelo preço atual 56.82. Ordens geralmente são executadas perto de 56.82 ou 57.12, enquanto 6 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XSVM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XSVM?
Investir em Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF envolve considerar a faixa anual 43.30 - 61.39 e o preço atual 56.82. Muitos comparam 1.30% e 17.08% antes de enviar ordens em 56.82 ou 57.12. Estude as mudanças diárias de preço de XSVM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
O maior preço de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) no último ano foi 61.39. As ações oscilaram bastante dentro de 43.30 - 61.39, e a comparação com 56.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
O menor preço de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) no ano foi 43.30. A comparação com o preço atual 56.82 e 43.30 - 61.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XSVM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XSVM?
No passado Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 56.47 e 5.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 56.47
- Open
- 56.67
- Bid
- 56.82
- Ask
- 57.12
- Low
- 56.67
- High
- 56.83
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- 1.30%
- Mudança de 6 meses
- 17.08%
- Mudança anual
- 5.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.