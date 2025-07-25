XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
今日XSVM汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点56.67和高点56.83进行交易。
关注Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XSVM新闻
常见问题解答
XSVM股票今天的价格是多少？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF股票今天的定价为56.82。它在56.67 - 56.83范围内交易，昨天的收盘价为56.47，交易量达到6。XSVM的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF目前的价值为56.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.30%和USD。实时查看图表以跟踪XSVM走势。
如何购买XSVM股票？
您可以以56.82的当前价格购买Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF股票。订单通常设置在56.82或57.12附近，而6和0.26%显示市场活动。立即关注XSVM的实时图表更新。
如何投资XSVM股票？
投资Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF需要考虑年度范围43.30 - 61.39和当前价格56.82。许多人在以56.82或57.12下订单之前，会比较1.30%和。实时查看XSVM价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF的最高价格是61.39。在43.30 - 61.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF的绩效。
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF（XSVM）的最低价格为43.30。将其与当前的56.82和43.30 - 61.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XSVM股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.47和5.30%中可见。
