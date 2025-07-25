- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
El tipo de cambio de XSVM de hoy ha cambiado un 0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.67, mientras que el máximo ha alcanzado 56.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XSVM News
- Should Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Will Small-Cap ETFs be Able to Sustain the New-Found Optimism?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) Be on Your Investing Radar?
- Small-Cap ETFs Outperform on Inflation Data
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Small-Cap ETFs Rally in July: Will the Momentum Continue?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XSVM hoy?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) se evalúa hoy en 56.82. El instrumento se negocia dentro de 56.67 - 56.83; el cierre de ayer ha sido 56.47 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XSVM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF se evalúa actualmente en 56.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.30% y USD. Monitoree los movimientos de XSVM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XSVM?
Puede comprar acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) al precio actual de 56.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.82 o 57.12, mientras que 6 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XSVM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XSVM?
Invertir en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF implica tener en cuenta el rango anual 43.30 - 61.39 y el precio actual 56.82. Muchos comparan 1.30% y 17.08% antes de colocar órdenes en 56.82 o 57.12. Estudie los cambios diarios de precios de XSVM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
El precio más alto de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en el último año ha sido 61.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 43.30 - 61.39, una comparación con 56.47 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
El precio más bajo de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) para el año ha sido 43.30. La comparación con los actuales 56.82 y 43.30 - 61.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XSVM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XSVM?
En el pasado, Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 56.47 y 5.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 56.47
- Open
- 56.67
- Bid
- 56.82
- Ask
- 57.12
- Low
- 56.67
- High
- 56.83
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 0.62%
- Cambio mensual
- 1.30%
- Cambio a 6 meses
- 17.08%
- Cambio anual
- 5.30%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.