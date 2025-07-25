CotizacionesSecciones
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

56.82 USD 0.35 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XSVM de hoy ha cambiado un 0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.67, mientras que el máximo ha alcanzado 56.83.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XSVM hoy?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) se evalúa hoy en 56.82. El instrumento se negocia dentro de 56.67 - 56.83; el cierre de ayer ha sido 56.47 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XSVM en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF se evalúa actualmente en 56.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.30% y USD. Monitoree los movimientos de XSVM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XSVM?

Puede comprar acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) al precio actual de 56.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.82 o 57.12, mientras que 6 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XSVM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XSVM?

Invertir en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF implica tener en cuenta el rango anual 43.30 - 61.39 y el precio actual 56.82. Muchos comparan 1.30% y 17.08% antes de colocar órdenes en 56.82 o 57.12. Estudie los cambios diarios de precios de XSVM en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

El precio más alto de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en el último año ha sido 61.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 43.30 - 61.39, una comparación con 56.47 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

El precio más bajo de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) para el año ha sido 43.30. La comparación con los actuales 56.82 y 43.30 - 61.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XSVM en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XSVM?

En el pasado, Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 56.47 y 5.30% después de las acciones corporativas.

Rango diario
56.67 56.83
Rango anual
43.30 61.39
Cierres anteriores
56.47
Open
56.67
Bid
56.82
Ask
57.12
Low
56.67
High
56.83
Volumen
6
Cambio diario
0.62%
Cambio mensual
1.30%
Cambio a 6 meses
17.08%
Cambio anual
5.30%
