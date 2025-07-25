- Обзор рынка
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Курс XSVM за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.67, а максимальная — 56.83.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XSVM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSVM сегодня?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) сегодня оценивается на уровне 56.82. Инструмент торгуется в пределах 56.67 - 56.83, вчерашнее закрытие составило 56.47, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSVM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF в настоящее время оценивается в 56.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.30% и USD. Отслеживайте движения XSVM на графике в реальном времени.
Как купить акции XSVM?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) по текущей цене 56.82. Ордера обычно размещаются около 56.82 или 57.12, тогда как 6 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSVM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSVM?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 43.30 - 61.39 и текущей цены 56.82. Многие сравнивают 1.30% и 17.08% перед размещением ордеров на 56.82 или 57.12. Изучайте ежедневные изменения цены XSVM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) за последний год составила 61.39. Акции заметно колебались в пределах 43.30 - 61.39, сравнение с 56.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) за год составила 43.30. Сравнение с текущими 56.82 и 43.30 - 61.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSVM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSVM?
В прошлом Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.47 и 5.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.47
- Open
- 56.67
- Bid
- 56.82
- Ask
- 57.12
- Low
- 56.67
- High
- 56.83
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- 17.08%
- Годовое изменение
- 5.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.