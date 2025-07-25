КотировкиРазделы
XSVM: Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

56.82 USD 0.35 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XSVM за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.67, а максимальная — 56.83.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XSVM сегодня?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) сегодня оценивается на уровне 56.82. Инструмент торгуется в пределах 56.67 - 56.83, вчерашнее закрытие составило 56.47, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSVM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF в настоящее время оценивается в 56.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.30% и USD. Отслеживайте движения XSVM на графике в реальном времени.

Как купить акции XSVM?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) по текущей цене 56.82. Ордера обычно размещаются около 56.82 или 57.12, тогда как 6 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSVM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XSVM?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 43.30 - 61.39 и текущей цены 56.82. Многие сравнивают 1.30% и 17.08% перед размещением ордеров на 56.82 или 57.12. Изучайте ежедневные изменения цены XSVM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) за последний год составила 61.39. Акции заметно колебались в пределах 43.30 - 61.39, сравнение с 56.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) за год составила 43.30. Сравнение с текущими 56.82 и 43.30 - 61.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSVM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XSVM?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.47 и 5.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.67 56.83
Годовой диапазон
43.30 61.39
Предыдущее закрытие
56.47
Open
56.67
Bid
56.82
Ask
57.12
Low
56.67
High
56.83
Объем
6
Дневное изменение
0.62%
Месячное изменение
1.30%
6-месячное изменение
17.08%
Годовое изменение
5.30%
15 октября, среда
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
10.7
Прог.
-13.1
Пред.
-8.7
17:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.