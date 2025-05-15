Dövizler / XPOF
XPOF: Xponential Fitness Inc Class A
7.95 USD 0.25 (3.05%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XPOF fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.84 ve Yüksek fiyatı olarak 8.35 aralığında işlem gördü.
Xponential Fitness Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XPOF haberleri
- Xponential Fitness completes divestiture of Lindora to Next Health
- Xponential Fitness appoints Rachel Lee to board of directors
- Haase buys Xponential Fitness (XPOF) shares worth $536,690
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xponential Fitness stock holds steady as Stifel maintains $12 price target
- Pinterest Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Twilio, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday Pre-Market Session - Gray Media (NYSE:GTN), Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Xponential Fitness Q2 2025 slides: returns to profitability amid strategic shift
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Xponential Fitness appoints Mike Nuzzo as new CEO
- Xponential Fitness divests CycleBar and Rumble to Extraordinary Brands
- Xponential Fitness: Focus Shifts To Growth Potential, As SEC Investigation Ends
- FedEx, Tripadvisor and Datadog rise premarket; Alibaba falls
- Guggenheim maintains Buy rating on Xponential Fitness stock after SEC closure
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Xponential Fitness Stock Jumps After SEC Investigation Concludes Without Action - Xponential Fitness (NYSE:XPOF)
- Xponential Fitness stock soars after SEC concludes investigation
- Life Time Group Holdings : Drop Some Weight And Go Overweight (NYSE:LTH)
- Xponential Fitness appoints Lily Yang to board of directors
- Stifel maintains Xponential Fitness stock hold with $12 target
- Xponential Fitness, Inc. to Host Analyst and Investor Day Tomorrow
- Xponential Fitness, Inc. Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Xponential Fitness stock tumbles after CEO announces retirement
Günlük aralık
7.84 8.35
Yıllık aralık
6.64 18.87
- Önceki kapanış
- 8.20
- Açılış
- 8.21
- Satış
- 7.95
- Alış
- 8.25
- Düşük
- 7.84
- Yüksek
- 8.35
- Hacim
- 1.002 K
- Günlük değişim
- -3.05%
- Aylık değişim
- -4.33%
- 6 aylık değişim
- -3.87%
- Yıllık değişim
- -33.75%
