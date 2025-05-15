Valute / XPOF
XPOF: Xponential Fitness Inc Class A
7.95 USD 0.25 (3.05%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XPOF ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.84 e ad un massimo di 8.35.
Segui le dinamiche di Xponential Fitness Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XPOF News
Intervallo Giornaliero
7.84 8.35
Intervallo Annuale
6.64 18.87
- Chiusura Precedente
- 8.20
- Apertura
- 8.21
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Minimo
- 7.84
- Massimo
- 8.35
- Volume
- 1.002 K
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- -4.33%
- Variazione Semestrale
- -3.87%
- Variazione Annuale
- -33.75%
21 settembre, domenica