XPOF: Xponential Fitness Inc Class A
8.23 USD 0.09 (1.11%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XPOF para hoje mudou para 1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.12 e o mais alto foi 8.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Xponential Fitness Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.12 8.34
Faixa anual
6.64 18.87
- Fechamento anterior
- 8.14
- Open
- 8.24
- Bid
- 8.23
- Ask
- 8.53
- Low
- 8.12
- High
- 8.34
- Volume
- 300
- Mudança diária
- 1.11%
- Mudança mensal
- -0.96%
- Mudança de 6 meses
- -0.48%
- Mudança anual
- -31.42%
