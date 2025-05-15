KurseKategorien
Währungen / XPOF
Zurück zum Aktien

XPOF: Xponential Fitness Inc Class A

8.07 USD 0.13 (1.59%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XPOF hat sich für heute um -1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.04 bis zu einem Hoch von 8.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xponential Fitness Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPOF News

Tagesspanne
8.04 8.35
Jahresspanne
6.64 18.87
Vorheriger Schlusskurs
8.20
Eröffnung
8.21
Bid
8.07
Ask
8.37
Tief
8.04
Hoch
8.35
Volumen
191
Tagesänderung
-1.59%
Monatsänderung
-2.89%
6-Monatsänderung
-2.42%
Jahresänderung
-32.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K