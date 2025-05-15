Währungen / XPOF
XPOF: Xponential Fitness Inc Class A
8.07 USD 0.13 (1.59%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XPOF hat sich für heute um -1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.04 bis zu einem Hoch von 8.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xponential Fitness Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPOF News
Tagesspanne
8.04 8.35
Jahresspanne
6.64 18.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.20
- Eröffnung
- 8.21
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- Tief
- 8.04
- Hoch
- 8.35
- Volumen
- 191
- Tagesänderung
- -1.59%
- Monatsänderung
- -2.89%
- 6-Monatsänderung
- -2.42%
- Jahresänderung
- -32.75%
