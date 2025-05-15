КотировкиРазделы
XPOF: Xponential Fitness Inc Class A

8.41 USD 0.24 (2.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XPOF за сегодня изменился на -2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.41, а максимальная — 8.81.

Следите за динамикой Xponential Fitness Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XPOF

Дневной диапазон
8.41 8.81
Годовой диапазон
6.64 18.87
Предыдущее закрытие
8.65
Open
8.75
Bid
8.41
Ask
8.71
Low
8.41
High
8.81
Объем
741
Дневное изменение
-2.77%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
1.69%
Годовое изменение
-29.92%
