Валюты / XPOF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XPOF: Xponential Fitness Inc Class A
8.41 USD 0.24 (2.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XPOF за сегодня изменился на -2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.41, а максимальная — 8.81.
Следите за динамикой Xponential Fitness Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XPOF
- Xponential Fitness appoints Rachel Lee to board of directors
- Haase buys Xponential Fitness (XPOF) shares worth $536,690
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xponential Fitness stock holds steady as Stifel maintains $12 price target
- Pinterest Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Twilio, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday Pre-Market Session - Gray Media (NYSE:GTN), Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Xponential Fitness Q2 2025 slides: returns to profitability amid strategic shift
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Xponential Fitness appoints Mike Nuzzo as new CEO
- Xponential Fitness divests CycleBar and Rumble to Extraordinary Brands
- Xponential Fitness: Focus Shifts To Growth Potential, As SEC Investigation Ends
- FedEx, Tripadvisor and Datadog rise premarket; Alibaba falls
- Guggenheim maintains Buy rating on Xponential Fitness stock after SEC closure
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Xponential Fitness Stock Jumps After SEC Investigation Concludes Without Action - Xponential Fitness (NYSE:XPOF)
- Xponential Fitness stock soars after SEC concludes investigation
- Life Time Group Holdings : Drop Some Weight And Go Overweight (NYSE:LTH)
- Xponential Fitness appoints Lily Yang to board of directors
- Stifel maintains Xponential Fitness stock hold with $12 target
- Xponential Fitness, Inc. to Host Analyst and Investor Day Tomorrow
- Xponential Fitness, Inc. Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Xponential Fitness stock tumbles after CEO announces retirement
- Xponential Fitness CEO Mark King to retire amid health concerns
Дневной диапазон
8.41 8.81
Годовой диапазон
6.64 18.87
- Предыдущее закрытие
- 8.65
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.41
- Ask
- 8.71
- Low
- 8.41
- High
- 8.81
- Объем
- 741
- Дневное изменение
- -2.77%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 1.69%
- Годовое изменение
- -29.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.