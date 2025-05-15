通貨 / XPOF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XPOF: Xponential Fitness Inc Class A
8.20 USD 0.06 (0.74%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XPOFの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり8.12の安値と8.34の高値で取引されました。
Xponential Fitness Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPOF News
- Xponential Fitness appoints Rachel Lee to board of directors
- Haase buys Xponential Fitness (XPOF) shares worth $536,690
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xponential Fitness stock holds steady as Stifel maintains $12 price target
- Pinterest Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Twilio, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday Pre-Market Session - Gray Media (NYSE:GTN), Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Xponential Fitness Q2 2025 slides: returns to profitability amid strategic shift
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xponential Fitness (XPOF) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Xponential Fitness appoints Mike Nuzzo as new CEO
- Xponential Fitness divests CycleBar and Rumble to Extraordinary Brands
- Xponential Fitness: Focus Shifts To Growth Potential, As SEC Investigation Ends
- FedEx, Tripadvisor and Datadog rise premarket; Alibaba falls
- Guggenheim maintains Buy rating on Xponential Fitness stock after SEC closure
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Xponential Fitness Stock Jumps After SEC Investigation Concludes Without Action - Xponential Fitness (NYSE:XPOF)
- Xponential Fitness stock soars after SEC concludes investigation
- Life Time Group Holdings : Drop Some Weight And Go Overweight (NYSE:LTH)
- Xponential Fitness appoints Lily Yang to board of directors
- Stifel maintains Xponential Fitness stock hold with $12 target
- Xponential Fitness, Inc. to Host Analyst and Investor Day Tomorrow
- Xponential Fitness, Inc. Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Xponential Fitness stock tumbles after CEO announces retirement
- Xponential Fitness CEO Mark King to retire amid health concerns
1日のレンジ
8.12 8.34
1年のレンジ
6.64 18.87
- 以前の終値
- 8.14
- 始値
- 8.24
- 買値
- 8.20
- 買値
- 8.50
- 安値
- 8.12
- 高値
- 8.34
- 出来高
- 496
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- -1.32%
- 6ヶ月の変化
- -0.85%
- 1年の変化
- -31.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K