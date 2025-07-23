Dövizler / XOP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XOP: SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product
130.09 USD 2.85 (2.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XOP fiyatı bugün -2.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.61 ve Yüksek fiyatı olarak 132.59 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOP haberleri
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Benchmark, iş iyileştirmeleri nedeniyle APA hisse fiyat hedefini 33 dolarda tuttu
- APA stock price target maintained at $33 by Benchmark on business improvements
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Should You Invest in the SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)?
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Cardinal Energy: Impressive Growth Ahead From Thermal Projects (CRLFF)
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Chart Of The Day: What'll It Take To Get These Commodity Stocks Moving?
- Whitecap Resources: A Strong Q2 Despite Weaker Energy Prices (TSX:WCP:CA)
- Is SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) a Strong ETF Right Now?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- XOP: Time To Buy O&G Producers (NYSEARCA:XOP)
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Should You Invest in the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)?
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
Günlük aralık
129.61 132.59
Yıllık aralık
99.01 149.81
- Önceki kapanış
- 132.94
- Açılış
- 132.44
- Satış
- 130.09
- Alış
- 130.39
- Düşük
- 129.61
- Yüksek
- 132.59
- Hacim
- 5.803 K
- Günlük değişim
- -2.14%
- Aylık değişim
- -1.69%
- 6 aylık değişim
- -1.09%
- Yıllık değişim
- -0.01%
21 Eylül, Pazar