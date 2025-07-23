FiyatlarBölümler
XOP: SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product

130.09 USD 2.85 (2.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XOP fiyatı bugün -2.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.61 ve Yüksek fiyatı olarak 132.59 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

XOP haberleri

Günlük aralık
129.61 132.59
Yıllık aralık
99.01 149.81
Önceki kapanış
132.94
Açılış
132.44
Satış
130.09
Alış
130.39
Düşük
129.61
Yüksek
132.59
Hacim
5.803 K
Günlük değişim
-2.14%
Aylık değişim
-1.69%
6 aylık değişim
-1.09%
Yıllık değişim
-0.01%
21 Eylül, Pazar