Валюты / XOP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XOP: SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product
133.45 USD 4.08 (3.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XOP за сегодня изменился на 3.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 130.24, а максимальная — 133.72.
Следите за динамикой SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XOP
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Benchmark сохраняет целевую цену акций APA на уровне $33 на фоне улучшения бизнеса
- APA stock price target maintained at $33 by Benchmark on business improvements
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Should You Invest in the SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)?
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Cardinal Energy: Impressive Growth Ahead From Thermal Projects (CRLFF)
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Chart Of The Day: What'll It Take To Get These Commodity Stocks Moving?
- Whitecap Resources: A Strong Q2 Despite Weaker Energy Prices (TSX:WCP:CA)
- Is SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) a Strong ETF Right Now?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- XOP: Time To Buy O&G Producers (NYSEARCA:XOP)
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Should You Invest in the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)?
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Sector ETFs to Lose/Win From Oil Price Rebound
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
Дневной диапазон
130.24 133.72
Годовой диапазон
99.01 149.81
- Предыдущее закрытие
- 129.37
- Open
- 130.58
- Bid
- 133.45
- Ask
- 133.75
- Low
- 130.24
- High
- 133.72
- Объем
- 10.022 K
- Дневное изменение
- 3.15%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 1.46%
- Годовое изменение
- 2.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.