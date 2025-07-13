КотировкиРазделы
XOP: SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product

133.45 USD 4.08 (3.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XOP за сегодня изменился на 3.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 130.24, а максимальная — 133.72.

Следите за динамикой SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
130.24 133.72
Годовой диапазон
99.01 149.81
Предыдущее закрытие
129.37
Open
130.58
Bid
133.45
Ask
133.75
Low
130.24
High
133.72
Объем
10.022 K
Дневное изменение
3.15%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
1.46%
Годовое изменение
2.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.