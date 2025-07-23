Divisas / XOP
XOP: SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product
133.39 USD 0.06 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XOP de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.36, mientras que el máximo ha alcanzado 135.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
132.36 135.30
Rango anual
99.01 149.81
- Cierres anteriores
- 133.45
- Open
- 132.68
- Bid
- 133.39
- Ask
- 133.69
- Low
- 132.36
- High
- 135.30
- Volumen
- 5.066 K
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 0.80%
- Cambio a 6 meses
- 1.41%
- Cambio anual
- 2.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B