Dövizler / XNCR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XNCR: Xencor Inc
10.29 USD 0.26 (2.59%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XNCR fiyatı bugün 2.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.80 ve Yüksek fiyatı olarak 10.41 aralığında işlem gördü.
Xencor Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNCR haberleri
- Xencor: Bispecific Antibody Program Takes Shape With Q4 2025 Data Release (NASDAQ:XNCR)
- Strength Seen in Xencor (XNCR): Can Its 7.3% Jump Turn into More Strength?
- Barclays, boru hattı endişeleri nedeniyle Xencor hissesini Düşük Ağırlık ile başlattı
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Barclays, onkoloji ve immünoloji hisselerine yeni tavsiyelerle biyoteknolojiye destek veriyor
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- ALX Oncology yönetim kurulu üyesi Klencke’yi geçici CMO olarak atadı
- Xencor at Wells Fargo Conference: Strategic Advances in Biotech
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Xencor Inc earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xencor appoints biotech veteran Raymond Deshaies to board of directors
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
- Xencor director Montgomery sells shares worth $20,422
- Xencor director Gustafson sells shares worth $27,595
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- Xencor, Inc.: No Major Near Term Catalysts (NASDAQ:XNCR)
- Under The Microscope: Looking For Opportunity Among Healthcare's Underperformers
Günlük aralık
9.80 10.41
Yıllık aralık
7.13 27.24
- Önceki kapanış
- 10.03
- Açılış
- 10.10
- Satış
- 10.29
- Alış
- 10.59
- Düşük
- 9.80
- Yüksek
- 10.41
- Hacim
- 5.319 K
- Günlük değişim
- 2.59%
- Aylık değişim
- 26.41%
- 6 aylık değişim
- -2.28%
- Yıllık değişim
- -48.50%
21 Eylül, Pazar