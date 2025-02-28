Moedas / XNCR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XNCR: Xencor Inc
9.87 USD 0.62 (6.70%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XNCR para hoje mudou para 6.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.45 e o mais alto foi 10.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Xencor Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNCR Notícias
- Strength Seen in Xencor (XNCR): Can Its 7.3% Jump Turn into More Strength?
- Barclays inicia cobertura da Xencor com classificação Underweight devido a preocupações com pipeline
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- ALX Oncology nomeia membro do conselho Klencke como diretora médica interina
- Xencor at Wells Fargo Conference: Strategic Advances in Biotech
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Xencor Inc earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xencor appoints biotech veteran Raymond Deshaies to board of directors
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
- Xencor director Montgomery sells shares worth $20,422
- Xencor director Gustafson sells shares worth $27,595
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- Xencor, Inc.: No Major Near Term Catalysts (NASDAQ:XNCR)
- Under The Microscope: Looking For Opportunity Among Healthcare's Underperformers
Faixa diária
9.45 10.17
Faixa anual
7.13 27.24
- Fechamento anterior
- 9.25
- Open
- 9.48
- Bid
- 9.87
- Ask
- 10.17
- Low
- 9.45
- High
- 10.17
- Volume
- 2.197 K
- Mudança diária
- 6.70%
- Mudança mensal
- 21.25%
- Mudança de 6 meses
- -6.27%
- Mudança anual
- -50.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh