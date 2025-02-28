Divisas / XNCR
XNCR: Xencor Inc
9.25 USD 0.63 (7.31%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XNCR de hoy ha cambiado un 7.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.49, mientras que el máximo ha alcanzado 9.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xencor Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNCR News
Barclays inicia cobertura de Xencor con calificación de Bajo Rendimiento por preocupaciones sobre su cartera
- Barclays inicia cobertura de Xencor con calificación Underweight por dudas sobre pipeline
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Barclays respalda biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
ALX Oncology nombra a la miembro de la junta Klencke como directora médica interina
- ALX Oncology nombra a la directora Klencke como directora médica interina
Xencor at Wells Fargo Conference: Strategic Advances in Biotech
3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
Xencor Inc earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Xencor appoints biotech veteran Raymond Deshaies to board of directors
Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
Xencor director Montgomery sells shares worth $20,422
Xencor director Gustafson sells shares worth $27,595
Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
Xencor, Inc.: No Major Near Term Catalysts (NASDAQ:XNCR)
Under The Microscope: Looking For Opportunity Among Healthcare's Underperformers
Rango diario
8.49 9.50
Rango anual
7.13 27.24
- Cierres anteriores
- 8.62
- Open
- 8.54
- Bid
- 9.25
- Ask
- 9.55
- Low
- 8.49
- High
- 9.50
- Volumen
- 3.336 K
- Cambio diario
- 7.31%
- Cambio mensual
- 13.64%
- Cambio a 6 meses
- -12.16%
- Cambio anual
- -53.70%
