通貨 / XNCR
XNCR: Xencor Inc
10.03 USD 0.78 (8.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XNCRの今日の為替レートは、8.43%変化しました。日中、通貨は1あたり9.45の安値と10.17の高値で取引されました。
Xencor Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XNCR News
- Strength Seen in Xencor (XNCR): Can Its 7.3% Jump Turn into More Strength?
- バークレイズ、パイプライン懸念でXencor株を「アンダーウェイト」で新規カバー開始
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- バークレイズ、オンコロジーとイムノロジー株に新たな見解を示す
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Xencor at Wells Fargo Conference: Strategic Advances in Biotech
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Xencor Inc earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xencor appoints biotech veteran Raymond Deshaies to board of directors
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
- Xencor director Montgomery sells shares worth $20,422
- Xencor director Gustafson sells shares worth $27,595
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- Xencor, Inc.: No Major Near Term Catalysts (NASDAQ:XNCR)
- Under The Microscope: Looking For Opportunity Among Healthcare's Underperformers
1日のレンジ
9.45 10.17
1年のレンジ
7.13 27.24
- 以前の終値
- 9.25
- 始値
- 9.48
- 買値
- 10.03
- 買値
- 10.33
- 安値
- 9.45
- 高値
- 10.17
- 出来高
- 3.581 K
- 1日の変化
- 8.43%
- 1ヶ月の変化
- 23.22%
- 6ヶ月の変化
- -4.75%
- 1年の変化
- -49.80%
