XNCR
XNCR: Xencor Inc
10.29 USD 0.26 (2.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XNCR ha avuto una variazione del 2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.80 e ad un massimo di 10.41.
Segui le dinamiche di Xencor Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.80 10.41
Intervallo Annuale
7.13 27.24
- Chiusura Precedente
- 10.03
- Apertura
- 10.10
- Bid
- 10.29
- Ask
- 10.59
- Minimo
- 9.80
- Massimo
- 10.41
- Volume
- 5.319 K
- Variazione giornaliera
- 2.59%
- Variazione Mensile
- 26.41%
- Variazione Semestrale
- -2.28%
- Variazione Annuale
- -48.50%
21 settembre, domenica