KurseKategorien
Währungen / XNCR
Zurück zum Aktien

XNCR: Xencor Inc

10.03 USD 0.78 (8.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XNCR hat sich für heute um 8.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.45 bis zu einem Hoch von 10.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xencor Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XNCR News

Tagesspanne
9.45 10.17
Jahresspanne
7.13 27.24
Vorheriger Schlusskurs
9.25
Eröffnung
9.48
Bid
10.03
Ask
10.33
Tief
9.45
Hoch
10.17
Volumen
3.581 K
Tagesänderung
8.43%
Monatsänderung
23.22%
6-Monatsänderung
-4.75%
Jahresänderung
-49.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K