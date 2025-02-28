Währungen / XNCR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XNCR: Xencor Inc
10.03 USD 0.78 (8.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XNCR hat sich für heute um 8.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.45 bis zu einem Hoch von 10.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xencor Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNCR News
- Strength Seen in Xencor (XNCR): Can Its 7.3% Jump Turn into More Strength?
- Pipeline-Sorgen: Barclays stuft Xencor mit "Underweight" ein
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- ALX Oncology beruft Aufsichtsratsmitglied Klencke zur Interims-CMO
- Xencor at Wells Fargo Conference: Strategic Advances in Biotech
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Xencor Inc earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xencor appoints biotech veteran Raymond Deshaies to board of directors
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
- Xencor director Montgomery sells shares worth $20,422
- Xencor director Gustafson sells shares worth $27,595
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- Xencor, Inc.: No Major Near Term Catalysts (NASDAQ:XNCR)
- Under The Microscope: Looking For Opportunity Among Healthcare's Underperformers
Tagesspanne
9.45 10.17
Jahresspanne
7.13 27.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.25
- Eröffnung
- 9.48
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Tief
- 9.45
- Hoch
- 10.17
- Volumen
- 3.581 K
- Tagesänderung
- 8.43%
- Monatsänderung
- 23.22%
- 6-Monatsänderung
- -4.75%
- Jahresänderung
- -49.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K