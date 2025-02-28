货币 / XNCR
XNCR: Xencor Inc
9.19 USD 0.57 (6.61%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XNCR汇率已更改6.61%。当日，交易品种以低点8.49和高点9.50进行交易。
关注Xencor Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XNCR新闻
- Barclays给予Xencor股票"减持"评级，因担忧其产品管线
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Xencor at Wells Fargo Conference: Strategic Advances in Biotech
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Xencor Inc earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xencor appoints biotech veteran Raymond Deshaies to board of directors
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
- Xencor director Montgomery sells shares worth $20,422
- Xencor director Gustafson sells shares worth $27,595
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- Xencor, Inc.: No Major Near Term Catalysts (NASDAQ:XNCR)
- Under The Microscope: Looking For Opportunity Among Healthcare's Underperformers
日范围
8.49 9.50
年范围
7.13 27.24
- 前一天收盘价
- 8.62
- 开盘价
- 8.54
- 卖价
- 9.19
- 买价
- 9.49
- 最低价
- 8.49
- 最高价
- 9.50
- 交易量
- 2.211 K
- 日变化
- 6.61%
- 月变化
- 12.90%
- 6个月变化
- -12.73%
- 年变化
- -54.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值