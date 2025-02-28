Валюты / XNCR
XNCR: Xencor Inc
8.62 USD 0.13 (1.53%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XNCR за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.51, а максимальная — 8.84.
Следите за динамикой Xencor Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XNCR
- Barclays делает ставку на биотех с новыми рекомендациями по акциям в онкологии и иммунологии
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- ALX Oncology назначает члена совета директоров Кленке временным CMO
- Xencor at Wells Fargo Conference: Strategic Advances in Biotech
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Xencor Inc earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xencor appoints biotech veteran Raymond Deshaies to board of directors
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
- Xencor director Montgomery sells shares worth $20,422
- Xencor director Gustafson sells shares worth $27,595
- Sixth Street-backed Caris Life Sciences targets $5.3 billion valuation in US IPO
- Xencor, Inc.: No Major Near Term Catalysts (NASDAQ:XNCR)
- Under The Microscope: Looking For Opportunity Among Healthcare's Underperformers
Дневной диапазон
8.51 8.84
Годовой диапазон
7.13 27.24
- Предыдущее закрытие
- 8.49
- Open
- 8.52
- Bid
- 8.62
- Ask
- 8.92
- Low
- 8.51
- High
- 8.84
- Объем
- 1.900 K
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 5.90%
- 6-месячное изменение
- -18.14%
- Годовое изменение
- -56.86%
