XMMO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi 134.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 134.20 - 135.18 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 132.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 321 değerine ulaştı. XMMO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi şu anda 134.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 10.28% ve USD değerlerini izler. XMMO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XMMO hisse senedi nasıl alınır? Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisselerini şu anki 134.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 134.40 ve Ask 134.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 321 ve günlük değişim oranı 0.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XMMO fiyat hareketlerini takip edin.

XMMO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 97.50 - 137.53 ve mevcut fiyatı 134.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 134.40 veya Ask 134.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.25% ve 6 aylık değişim oranı 16.20% değerlerini karşılaştırır. XMMO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi yıllık olarak 137.53 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 97.50 - 137.53). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 132.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P MidCap Momentum ETF performansını takip edin.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 97.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 134.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 97.50 - 137.53 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XMMO fiyat hareketlerini izleyin.