XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO fiyatı bugün 1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.20 ve Yüksek fiyatı olarak 135.18 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMMO haberleri
Sıkça sorulan sorular
XMMO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi 134.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 134.20 - 135.18 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 132.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 321 değerine ulaştı. XMMO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi şu anda 134.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 10.28% ve USD değerlerini izler. XMMO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XMMO hisse senedi nasıl alınır?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisselerini şu anki 134.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 134.40 ve Ask 134.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 321 ve günlük değişim oranı 0.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XMMO fiyat hareketlerini takip edin.
XMMO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 97.50 - 137.53 ve mevcut fiyatı 134.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 134.40 veya Ask 134.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.25% ve 6 aylık değişim oranı 16.20% değerlerini karşılaştırır. XMMO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi yıllık olarak 137.53 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 97.50 - 137.53). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 132.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P MidCap Momentum ETF performansını takip edin.
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 97.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 134.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 97.50 - 137.53 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XMMO fiyat hareketlerini izleyin.
XMMO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 132.46 ve yıllık değişim oranı 10.28% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 132.46
- Açılış
- 134.21
- Satış
- 134.40
- Alış
- 134.70
- Düşük
- 134.20
- Yüksek
- 135.18
- Hacim
- 321
- Günlük değişim
- 1.46%
- Aylık değişim
- -0.25%
- 6 aylık değişim
- 16.20%
- Yıllık değişim
- 10.28%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki