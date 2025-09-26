CotizacionesSecciones
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF

135.17 USD 2.71 (2.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XMMO de hoy ha cambiado un 2.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 134.19, mientras que el máximo ha alcanzado 135.60.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P MidCap Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XMMO hoy?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) se evalúa hoy en 135.17. El instrumento se negocia dentro de 134.19 - 135.60; el cierre de ayer ha sido 132.46 y el volumen comercial ha alcanzado 662. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XMMO en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF se evalúa actualmente en 135.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.91% y USD. Monitoree los movimientos de XMMO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XMMO?

Puede comprar acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) al precio actual de 135.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 135.17 o 135.47, mientras que 662 y 0.72% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XMMO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XMMO?

Invertir en Invesco S&P MidCap Momentum ETF implica tener en cuenta el rango anual 97.50 - 137.53 y el precio actual 135.17. Muchos comparan 0.32% y 16.87% antes de colocar órdenes en 135.17 o 135.47. Estudie los cambios diarios de precios de XMMO en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

El precio más alto de Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) en el último año ha sido 137.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 97.50 - 137.53, una comparación con 132.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P MidCap Momentum ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

El precio más bajo de Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) para el año ha sido 97.50. La comparación con los actuales 135.17 y 97.50 - 137.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XMMO en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XMMO?

En el pasado, Invesco S&P MidCap Momentum ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 132.46 y 10.91% después de las acciones corporativas.

Rango diario
134.19 135.60
Rango anual
97.50 137.53
Cierres anteriores
132.46
Open
134.21
Bid
135.17
Ask
135.47
Low
134.19
High
135.60
Volumen
662
Cambio diario
2.05%
Cambio mensual
0.32%
Cambio a 6 meses
16.87%
Cambio anual
10.91%
