KurseKategorien
Währungen / XMMO
Zurück zum Aktien

XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF

135.17 USD 2.71 (2.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XMMO hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.19 bis zu einem Hoch von 135.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P MidCap Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XMMO News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XMMO heute?

Die Aktie von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) notiert heute bei 135.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 134.19 - 135.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 132.46 und das Handelsvolumen erreichte 662. Das Live-Chart von XMMO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XMMO Dividenden?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF wird derzeit mit 135.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XMMO zu verfolgen.

Wie kaufe ich XMMO-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) zum aktuellen Kurs von 135.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 135.17 oder 135.47 platziert, während 662 und 0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XMMO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XMMO-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P MidCap Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 97.50 - 137.53 und der aktuelle Kurs 135.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 16.87%, bevor sie Orders zu 135.17 oder 135.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XMMO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) im vergangenen Jahr lag bei 137.53. Innerhalb von 97.50 - 137.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 132.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P MidCap Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) im Laufe des Jahres betrug 97.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 135.17 und der Spanne 97.50 - 137.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XMMO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XMMO statt?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 132.46 und 10.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
134.19 135.60
Jahresspanne
97.50 137.53
Vorheriger Schlusskurs
132.46
Eröffnung
134.21
Bid
135.17
Ask
135.47
Tief
134.19
Hoch
135.60
Volumen
662
Tagesänderung
2.05%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
16.87%
Jahresänderung
10.91%
14 Oktober, Dienstag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
08:00
ALL
IEA Monatsbericht des Ölmarktes
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:20
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
19:25
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh