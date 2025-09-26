- Übersicht
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Der Wechselkurs von XMMO hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.19 bis zu einem Hoch von 135.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P MidCap Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XMMO heute?
Die Aktie von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) notiert heute bei 135.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 134.19 - 135.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 132.46 und das Handelsvolumen erreichte 662. Das Live-Chart von XMMO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XMMO Dividenden?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF wird derzeit mit 135.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XMMO zu verfolgen.
Wie kaufe ich XMMO-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) zum aktuellen Kurs von 135.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 135.17 oder 135.47 platziert, während 662 und 0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XMMO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XMMO-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P MidCap Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 97.50 - 137.53 und der aktuelle Kurs 135.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 16.87%, bevor sie Orders zu 135.17 oder 135.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XMMO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Momentum ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) im vergangenen Jahr lag bei 137.53. Innerhalb von 97.50 - 137.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 132.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P MidCap Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Momentum ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) im Laufe des Jahres betrug 97.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 135.17 und der Spanne 97.50 - 137.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XMMO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XMMO statt?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 132.46 und 10.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 132.46
- Eröffnung
- 134.21
- Bid
- 135.17
- Ask
- 135.47
- Tief
- 134.19
- Hoch
- 135.60
- Volumen
- 662
- Tagesänderung
- 2.05%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 16.87%
- Jahresänderung
- 10.91%
