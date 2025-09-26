КотировкиРазделы
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF

134.40 USD 1.94 (1.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XMMO за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.20, а максимальная — 135.18.

Следите за динамикой Invesco S&P MidCap Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XMMO сегодня?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) сегодня оценивается на уровне 134.40. Инструмент торгуется в пределах 134.20 - 135.18, вчерашнее закрытие составило 132.46, а торговый объем достиг 321. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF в настоящее время оценивается в 134.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.28% и USD. Отслеживайте движения XMMO на графике в реальном времени.

Как купить акции XMMO?

Вы можете купить акции Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) по текущей цене 134.40. Ордера обычно размещаются около 134.40 или 134.70, тогда как 321 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XMMO?

Инвестирование в Invesco S&P MidCap Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 97.50 - 137.53 и текущей цены 134.40. Многие сравнивают -0.25% и 16.20% перед размещением ордеров на 134.40 или 134.70. Изучайте ежедневные изменения цены XMMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) за последний год составила 137.53. Акции заметно колебались в пределах 97.50 - 137.53, сравнение с 132.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P MidCap Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) за год составила 97.50. Сравнение с текущими 134.40 и 97.50 - 137.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XMMO?

В прошлом Invesco S&P MidCap Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 132.46 и 10.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
134.20 135.18
Годовой диапазон
97.50 137.53
Предыдущее закрытие
132.46
Open
134.21
Bid
134.40
Ask
134.70
Low
134.20
High
135.18
Объем
321
Дневное изменение
1.46%
Месячное изменение
-0.25%
6-месячное изменение
16.20%
Годовое изменение
10.28%
