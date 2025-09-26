- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Курс XMMO за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.20, а максимальная — 135.18.
Следите за динамикой Invesco S&P MidCap Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XMMO
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Should Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) Be on Your Investing Radar?
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- XMMO: Mid-Cap Momentum Investing Is The Way To Get Alpha (NYSEARCA:XMMO)
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XMMO сегодня?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) сегодня оценивается на уровне 134.40. Инструмент торгуется в пределах 134.20 - 135.18, вчерашнее закрытие составило 132.46, а торговый объем достиг 321. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P MidCap Momentum ETF?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF в настоящее время оценивается в 134.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.28% и USD. Отслеживайте движения XMMO на графике в реальном времени.
Как купить акции XMMO?
Вы можете купить акции Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) по текущей цене 134.40. Ордера обычно размещаются около 134.40 или 134.70, тогда как 321 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XMMO?
Инвестирование в Invesco S&P MidCap Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 97.50 - 137.53 и текущей цены 134.40. Многие сравнивают -0.25% и 16.20% перед размещением ордеров на 134.40 или 134.70. Изучайте ежедневные изменения цены XMMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) за последний год составила 137.53. Акции заметно колебались в пределах 97.50 - 137.53, сравнение с 132.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P MidCap Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) за год составила 97.50. Сравнение с текущими 134.40 и 97.50 - 137.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XMMO?
В прошлом Invesco S&P MidCap Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 132.46 и 10.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 132.46
- Open
- 134.21
- Bid
- 134.40
- Ask
- 134.70
- Low
- 134.20
- High
- 135.18
- Объем
- 321
- Дневное изменение
- 1.46%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- 16.20%
- Годовое изменение
- 10.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.