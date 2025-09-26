XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF
今日XMMO汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点134.20和高点135.18进行交易。
关注Invesco S&P MidCap Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
XMMO股票今天的价格是多少？
Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票今天的定价为134.40。它在134.20 - 135.18范围内交易，昨天的收盘价为132.46，交易量达到321。XMMO的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P MidCap Momentum ETF目前的价值为134.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.28%和USD。实时查看图表以跟踪XMMO走势。
如何购买XMMO股票？
您可以以134.40的当前价格购买Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票。订单通常设置在134.40或134.70附近，而321和0.14%显示市场活动。立即关注XMMO的实时图表更新。
如何投资XMMO股票？
投资Invesco S&P MidCap Momentum ETF需要考虑年度范围97.50 - 137.53和当前价格134.40。许多人在以134.40或134.70下订单之前，会比较-0.25%和。实时查看XMMO价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P MidCap Momentum ETF的最高价格是137.53。在97.50 - 137.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P MidCap Momentum ETF的绩效。
Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P MidCap Momentum ETF（XMMO）的最低价格为97.50。将其与当前的134.40和97.50 - 137.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XMMO股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P MidCap Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、132.46和10.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 132.46
- 开盘价
- 134.21
- 卖价
- 134.40
- 买价
- 134.70
- 最低价
- 134.20
- 最高价
- 135.18
- 交易量
- 321
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- -0.25%
- 6个月变化
- 16.20%
- 年变化
- 10.28%