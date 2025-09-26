报价部分
货币 / XMMO
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF

134.40 USD 1.94 (1.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XMMO汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点134.20和高点135.18进行交易。

关注Invesco S&P MidCap Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

XMMO股票今天的价格是多少？

Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票今天的定价为134.40。它在134.20 - 135.18范围内交易，昨天的收盘价为132.46，交易量达到321。XMMO的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P MidCap Momentum ETF目前的价值为134.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.28%和USD。实时查看图表以跟踪XMMO走势。

如何购买XMMO股票？

您可以以134.40的当前价格购买Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票。订单通常设置在134.40或134.70附近，而321和0.14%显示市场活动。立即关注XMMO的实时图表更新。

如何投资XMMO股票？

投资Invesco S&P MidCap Momentum ETF需要考虑年度范围97.50 - 137.53和当前价格134.40。许多人在以134.40或134.70下订单之前，会比较-0.25%和。实时查看XMMO价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P MidCap Momentum ETF的最高价格是137.53。在97.50 - 137.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P MidCap Momentum ETF的绩效。

Invesco S&P MidCap Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P MidCap Momentum ETF（XMMO）的最低价格为97.50。将其与当前的134.40和97.50 - 137.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XMMO股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P MidCap Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、132.46和10.28%中可见。

日范围
134.20 135.18
年范围
97.50 137.53
前一天收盘价
132.46
开盘价
134.21
卖价
134.40
买价
134.70
最低价
134.20
最高价
135.18
交易量
321
日变化
1.46%
月变化
-0.25%
6个月变化
16.20%
年变化
10.28%
