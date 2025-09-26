- Aperçu
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Le taux de change de XMMO a changé de 1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.20 et à un maximum de 135.18.
Suivez la dynamique Invesco S&P MidCap Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XMMO Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XMMO aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P MidCap Momentum ETF est cotée à 134.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 134.20 - 135.18, a clôturé hier à 132.46 et son volume d'échange a atteint 321. Le graphique en temps réel du cours de XMMO présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P MidCap Momentum ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF est actuellement valorisé à 134.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XMMO.
Comment acheter des actions XMMO ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P MidCap Momentum ETF au cours actuel de 134.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 134.40 ou de 134.70, le 321 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XMMO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XMMO ?
Investir dans Invesco S&P MidCap Momentum ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 97.50 - 137.53 et le prix actuel 134.40. Beaucoup comparent -0.25% et 16.20% avant de passer des ordres à 134.40 ou 134.70. Consultez le graphique du cours de XMMO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P MidCap Momentum ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P MidCap Momentum ETF l'année dernière était 137.53. Au cours de 97.50 - 137.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 132.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P MidCap Momentum ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P MidCap Momentum ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) sur l'année a été 97.50. Sa comparaison avec 134.40 et 97.50 - 137.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XMMO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XMMO a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P MidCap Momentum ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 132.46 et 10.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 132.46
- Ouverture
- 134.21
- Bid
- 134.40
- Ask
- 134.70
- Plus Bas
- 134.20
- Plus Haut
- 135.18
- Volume
- 321
- Changement quotidien
- 1.46%
- Changement Mensuel
- -0.25%
- Changement à 6 Mois
- 16.20%
- Changement Annuel
- 10.28%
