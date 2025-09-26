QuotazioniSezioni
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF

134.40 USD 1.94 (1.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XMMO ha avuto una variazione del 1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 134.20 e ad un massimo di 135.18.

Segui le dinamiche di Invesco S&P MidCap Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XMMO oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P MidCap Momentum ETF sono prezzate a 134.40. Viene scambiato all'interno di 134.20 - 135.18, la chiusura di ieri è stata 132.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 321. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XMMO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P MidCap Momentum ETF pagano dividendi?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF è attualmente valutato a 134.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XMMO.

Come acquistare azioni XMMO?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P MidCap Momentum ETF al prezzo attuale di 134.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 134.40 o 134.70, mentre 321 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XMMO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XMMO?

Investire in Invesco S&P MidCap Momentum ETF implica considerare l'intervallo annuale 97.50 - 137.53 e il prezzo attuale 134.40. Molti confrontano -0.25% e 16.20% prima di effettuare ordini su 134.40 o 134.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XMMO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P MidCap Momentum ETF nell'ultimo anno è stato 137.53. All'interno di 97.50 - 137.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 132.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P MidCap Momentum ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) nel corso dell'anno è stato 97.50. Confrontandolo con gli attuali 134.40 e 97.50 - 137.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XMMO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XMMO?

Invesco S&P MidCap Momentum ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 132.46 e 10.28%.

Intervallo Giornaliero
134.20 135.18
Intervallo Annuale
97.50 137.53
Chiusura Precedente
132.46
Apertura
134.21
Bid
134.40
Ask
134.70
Minimo
134.20
Massimo
135.18
Volume
321
Variazione giornaliera
1.46%
Variazione Mensile
-0.25%
Variazione Semestrale
16.20%
Variazione Annuale
10.28%
