XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMOの今日の為替レートは、2.05%変化しました。日中、通貨は1あたり134.19の安値と135.60の高値で取引されました。
Invesco S&P MidCap Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
XMMO株の現在の価格は？
Invesco S&P MidCap Momentum ETFの株価は本日135.17です。134.19 - 135.60内で取引され、前日の終値は132.46、取引量は662に達しました。XMMOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco S&P MidCap Momentum ETFの株は配当を出しますか？
Invesco S&P MidCap Momentum ETFの現在の価格は135.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.91%やUSDにも注目します。XMMOの動きはライブチャートで確認できます。
XMMO株を買う方法は？
Invesco S&P MidCap Momentum ETFの株は現在135.17で購入可能です。注文は通常135.17または135.47付近で行われ、662や0.72%が市場の動きを示します。XMMOの最新情報はライブチャートで確認できます。
XMMO株に投資する方法は？
Invesco S&P MidCap Momentum ETFへの投資では、年間の値幅97.50 - 137.53と現在の135.17を考慮します。注文は多くの場合135.17や135.47で行われる前に、0.32%や16.87%と比較されます。XMMOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco S&P MidCap Momentum ETFの株の最高値は？
Invesco S&P MidCap Momentum ETFの過去1年の最高値は137.53でした。97.50 - 137.53内で株価は大きく変動し、132.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P MidCap Momentum ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco S&P MidCap Momentum ETFの株の最低値は？
Invesco S&P MidCap Momentum ETF(XMMO)の年間最安値は97.50でした。現在の135.17や97.50 - 137.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XMMOの動きはライブチャートで確認できます。
XMMOの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco S&P MidCap Momentum ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、132.46、10.91%に企業行動後の影響として反映されます。
以前の終値
132.46
始値
134.21
買値
135.17
買値
135.47
安値
134.19
高値
135.60
出来高
662
1日の変化
2.05%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
16.87%
1年の変化
10.91%
