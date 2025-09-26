CotaçõesSeções
XMMO
XMMO: Invesco S&P MidCap Momentum ETF

134.40 USD 1.94 (1.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XMMO para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 134.20 e o mais alto foi 135.18.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P MidCap Momentum ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

XMMO Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XMMO hoje?

Hoje Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) está avaliado em 134.40. O instrumento é negociado dentro de 134.20 - 135.18, o fechamento de ontem foi 132.46, e o volume de negociação atingiu 321. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XMMO em tempo real.

As ações de Invesco S&P MidCap Momentum ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P MidCap Momentum ETF está avaliado em 134.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.28% e USD. Monitore os movimentos de XMMO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XMMO?

Você pode comprar ações de Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) pelo preço atual 134.40. Ordens geralmente são executadas perto de 134.40 ou 134.70, enquanto 321 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XMMO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XMMO?

Investir em Invesco S&P MidCap Momentum ETF envolve considerar a faixa anual 97.50 - 137.53 e o preço atual 134.40. Muitos comparam -0.25% e 16.20% antes de enviar ordens em 134.40 ou 134.70. Estude as mudanças diárias de preço de XMMO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

O maior preço de Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) no último ano foi 137.53. As ações oscilaram bastante dentro de 97.50 - 137.53, e a comparação com 132.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P MidCap Momentum ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P MidCap Momentum ETF?

O menor preço de Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) no ano foi 97.50. A comparação com o preço atual 134.40 e 97.50 - 137.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XMMO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XMMO?

No passado Invesco S&P MidCap Momentum ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 132.46 e 10.28% após os eventos corporativos.

Faixa diária
134.20 135.18
Faixa anual
97.50 137.53
Fechamento anterior
132.46
Open
134.21
Bid
134.40
Ask
134.70
Low
134.20
High
135.18
Volume
321
Mudança diária
1.46%
Mudança mensal
-0.25%
Mudança de 6 meses
16.20%
Mudança anual
10.28%
