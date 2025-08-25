FiyatlarBölümler
Dövizler / XLP
Geri dön - Hisse senetleri

XLP: SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples

79.36 USD 0.19 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XLP fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.31 ve Yüksek fiyatı olarak 79.75 aralığında işlem gördü.

SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLP haberleri

Günlük aralık
79.31 79.75
Yıllık aralık
75.60 84.34
Önceki kapanış
79.55
Açılış
79.74
Satış
79.36
Alış
79.66
Düşük
79.31
Yüksek
79.75
Hacim
14.562 K
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
-1.92%
6 aylık değişim
-3.07%
Yıllık değişim
-4.42%
21 Eylül, Pazar