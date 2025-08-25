Dövizler / XLP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XLP: SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
79.36 USD 0.19 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XLP fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.31 ve Yüksek fiyatı olarak 79.75 aralığında işlem gördü.
SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLP haberleri
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Protein snacks are getting more popular thanks to weight-loss drugs, says General Mills
- S&P 500’ün 6.600 seviyesi yükselişe devam etmeden önce sadece bir ’mola’ olabilir: Piper
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- Another Strong Week For Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Should You Invest in the Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)?
- UBS reiterates Sell rating on General Mills stock, citing valuation concerns
- BofA Securities reiterates Buy on Kenvue stock amid Tylenol concerns
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Equity Sector Rotation Chartbook Aug 2025 - Order Is Restored, For Now
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- Campbell Soup stock price target lowered to $30 at UBS on challenging outlook
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- J.M. Smucker stock price target lowered to $121 at UBS on margin pressure
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
Günlük aralık
79.31 79.75
Yıllık aralık
75.60 84.34
- Önceki kapanış
- 79.55
- Açılış
- 79.74
- Satış
- 79.36
- Alış
- 79.66
- Düşük
- 79.31
- Yüksek
- 79.75
- Hacim
- 14.562 K
- Günlük değişim
- -0.24%
- Aylık değişim
- -1.92%
- 6 aylık değişim
- -3.07%
- Yıllık değişim
- -4.42%
21 Eylül, Pazar