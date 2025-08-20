Валюты / XLP
XLP: SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
79.75 USD 0.36 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLP за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.35, а максимальная — 79.93.
Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XLP
Дневной диапазон
79.35 79.93
Годовой диапазон
75.60 84.34
- Предыдущее закрытие
- 79.39
- Open
- 79.54
- Bid
- 79.75
- Ask
- 80.05
- Low
- 79.35
- High
- 79.93
- Объем
- 13.462 K
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- -1.43%
- 6-месячное изменение
- -2.59%
- Годовое изменение
- -3.95%
