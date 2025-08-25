CotationsSections
XLP: SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples

79.36 USD 0.19 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XLP a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.31 et à un maximum de 79.75.

Suivez la dynamique SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
79.31 79.75
Range Annuel
75.60 84.34
Clôture Précédente
79.55
Ouverture
79.74
Bid
79.36
Ask
79.66
Plus Bas
79.31
Plus Haut
79.75
Volume
14.562 K
Changement quotidien
-0.24%
Changement Mensuel
-1.92%
Changement à 6 Mois
-3.07%
Changement Annuel
-4.42%
