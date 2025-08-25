Währungen / XLP
XLP: SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
79.56 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLP hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.31 bis zu einem Hoch von 79.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLP News
Tagesspanne
79.31 79.75
Jahresspanne
75.60 84.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.55
- Eröffnung
- 79.74
- Bid
- 79.56
- Ask
- 79.86
- Tief
- 79.31
- Hoch
- 79.75
- Volumen
- 10.880 K
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- -1.67%
- 6-Monatsänderung
- -2.82%
- Jahresänderung
- -4.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K