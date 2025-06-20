XCEM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi 37.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 37.74 - 37.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 37.39 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 32 değerine ulaştı. XCEM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi şu anda 37.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.11% ve USD değerlerini izler. XCEM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XCEM hisse senedi nasıl alınır? Columbia EM Core ex-China ETF hisselerini şu anki 37.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 37.83 ve Ask 38.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 32 ve günlük değişim oranı 0.13% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XCEM fiyat hareketlerini takip edin.

XCEM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.44 - 37.89 ve mevcut fiyatı 37.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 37.83 veya Ask 38.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.02% ve 6 aylık değişim oranı 24.44% değerlerini karşılaştırır. XCEM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi yıllık olarak 37.89 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.44 - 37.89). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 37.39 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Columbia EM Core ex-China ETF performansını takip edin.

Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.44 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 37.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.44 - 37.89 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XCEM fiyat hareketlerini izleyin.