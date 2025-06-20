- Genel bakış
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM fiyatı bugün 1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.74 ve Yüksek fiyatı olarak 37.98 aralığında işlem gördü.
Columbia EM Core ex-China ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XCEM haberleri
Sıkça sorulan sorular
XCEM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi 37.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 37.74 - 37.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 37.39 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 32 değerine ulaştı. XCEM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi şu anda 37.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.11% ve USD değerlerini izler. XCEM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XCEM hisse senedi nasıl alınır?
Columbia EM Core ex-China ETF hisselerini şu anki 37.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 37.83 ve Ask 38.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 32 ve günlük değişim oranı 0.13% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XCEM fiyat hareketlerini takip edin.
XCEM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.44 - 37.89 ve mevcut fiyatı 37.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 37.83 veya Ask 38.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.02% ve 6 aylık değişim oranı 24.44% değerlerini karşılaştırır. XCEM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi yıllık olarak 37.89 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.44 - 37.89). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 37.39 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Columbia EM Core ex-China ETF performansını takip edin.
Columbia EM Core ex-China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.44 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 37.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.44 - 37.89 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XCEM fiyat hareketlerini izleyin.
XCEM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Columbia EM Core ex-China ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 37.39 ve yıllık değişim oranı 18.11% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 37.39
- Açılış
- 37.78
- Satış
- 37.83
- Alış
- 38.13
- Düşük
- 37.74
- Yüksek
- 37.98
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- 1.18%
- Aylık değişim
- 3.02%
- 6 aylık değişim
- 24.44%
- Yıllık değişim
- 18.11%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -12.8
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
- 4.6
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.524 M
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
- -0.703 M
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M