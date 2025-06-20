- Aperçu
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
Le taux de change de XCEM a changé de 1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.74 et à un maximum de 37.98.
Suivez la dynamique Columbia EM Core ex-China ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XCEM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XCEM aujourd'hui ?
L'action Columbia EM Core ex-China ETF est cotée à 37.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 37.74 - 37.98, a clôturé hier à 37.39 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de XCEM présente ces mises à jour.
L'action Columbia EM Core ex-China ETF verse-t-elle des dividendes ?
Columbia EM Core ex-China ETF est actuellement valorisé à 37.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XCEM.
Comment acheter des actions XCEM ?
Vous pouvez acheter des actions Columbia EM Core ex-China ETF au cours actuel de 37.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.83 ou de 38.13, le 32 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XCEM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XCEM ?
Investir dans Columbia EM Core ex-China ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.44 - 37.89 et le prix actuel 37.83. Beaucoup comparent 3.02% et 24.44% avant de passer des ordres à 37.83 ou 38.13. Consultez le graphique du cours de XCEM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Columbia EM Core ex-China ETF ?
Le cours le plus élevé de Columbia EM Core ex-China ETF l'année dernière était 37.89. Au cours de 26.44 - 37.89, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Columbia EM Core ex-China ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Columbia EM Core ex-China ETF ?
Le cours le plus bas de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) sur l'année a été 26.44. Sa comparaison avec 37.83 et 26.44 - 37.89 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XCEM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XCEM a-t-elle été divisée ?
Columbia EM Core ex-China ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.39 et 18.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.39
- Ouverture
- 37.78
- Bid
- 37.83
- Ask
- 38.13
- Plus Bas
- 37.74
- Plus Haut
- 37.98
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 1.18%
- Changement Mensuel
- 3.02%
- Changement à 6 Mois
- 24.44%
- Changement Annuel
- 18.11%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M