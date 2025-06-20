CotationsSections
Devises / XCEM
Retour à Actions

XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF

37.83 USD 0.44 (1.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XCEM a changé de 1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.74 et à un maximum de 37.98.

Suivez la dynamique Columbia EM Core ex-China ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XCEM Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XCEM aujourd'hui ?

L'action Columbia EM Core ex-China ETF est cotée à 37.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 37.74 - 37.98, a clôturé hier à 37.39 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de XCEM présente ces mises à jour.

L'action Columbia EM Core ex-China ETF verse-t-elle des dividendes ?

Columbia EM Core ex-China ETF est actuellement valorisé à 37.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XCEM.

Comment acheter des actions XCEM ?

Vous pouvez acheter des actions Columbia EM Core ex-China ETF au cours actuel de 37.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.83 ou de 38.13, le 32 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XCEM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XCEM ?

Investir dans Columbia EM Core ex-China ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.44 - 37.89 et le prix actuel 37.83. Beaucoup comparent 3.02% et 24.44% avant de passer des ordres à 37.83 ou 38.13. Consultez le graphique du cours de XCEM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Columbia EM Core ex-China ETF ?

Le cours le plus élevé de Columbia EM Core ex-China ETF l'année dernière était 37.89. Au cours de 26.44 - 37.89, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Columbia EM Core ex-China ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Columbia EM Core ex-China ETF ?

Le cours le plus bas de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) sur l'année a été 26.44. Sa comparaison avec 37.83 et 26.44 - 37.89 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XCEM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XCEM a-t-elle été divisée ?

Columbia EM Core ex-China ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.39 et 18.11% après les opérations sur titres.

Range quotidien
37.74 37.98
Range Annuel
26.44 37.98
Clôture Précédente
37.39
Ouverture
37.78
Bid
37.83
Ask
38.13
Plus Bas
37.74
Plus Haut
37.98
Volume
32
Changement quotidien
1.18%
Changement Mensuel
3.02%
Changement à 6 Mois
24.44%
Changement Annuel
18.11%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M