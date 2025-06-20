- Обзор рынка
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
Курс XCEM за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.74, а максимальная — 37.98.
Следите за динамикой Columbia EM Core ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XCEM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XCEM сегодня?
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) сегодня оценивается на уровне 37.83. Инструмент торгуется в пределах 37.74 - 37.98, вчерашнее закрытие составило 37.39, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia EM Core ex-China ETF?
Columbia EM Core ex-China ETF в настоящее время оценивается в 37.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.11% и USD. Отслеживайте движения XCEM на графике в реальном времени.
Как купить акции XCEM?
Вы можете купить акции Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) по текущей цене 37.83. Ордера обычно размещаются около 37.83 или 38.13, тогда как 32 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XCEM?
Инвестирование в Columbia EM Core ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 26.44 - 37.89 и текущей цены 37.83. Многие сравнивают 3.02% и 24.44% перед размещением ордеров на 37.83 или 38.13. Изучайте ежедневные изменения цены XCEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia EM Core ex-China ETF?
Самая высокая цена Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) за последний год составила 37.89. Акции заметно колебались в пределах 26.44 - 37.89, сравнение с 37.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia EM Core ex-China ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia EM Core ex-China ETF?
Самая низкая цена Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) за год составила 26.44. Сравнение с текущими 37.83 и 26.44 - 37.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XCEM?
В прошлом Columbia EM Core ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.39 и 18.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.39
- Open
- 37.78
- Bid
- 37.83
- Ask
- 38.13
- Low
- 37.74
- High
- 37.98
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 1.18%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- 24.44%
- Годовое изменение
- 18.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн