XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF

37.83 USD 0.44 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XCEM за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.74, а максимальная — 37.98.

Следите за динамикой Columbia EM Core ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XCEM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XCEM сегодня?

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) сегодня оценивается на уровне 37.83. Инструмент торгуется в пределах 37.74 - 37.98, вчерашнее закрытие составило 37.39, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia EM Core ex-China ETF?

Columbia EM Core ex-China ETF в настоящее время оценивается в 37.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.11% и USD. Отслеживайте движения XCEM на графике в реальном времени.

Как купить акции XCEM?

Вы можете купить акции Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) по текущей цене 37.83. Ордера обычно размещаются около 37.83 или 38.13, тогда как 32 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XCEM?

Инвестирование в Columbia EM Core ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 26.44 - 37.89 и текущей цены 37.83. Многие сравнивают 3.02% и 24.44% перед размещением ордеров на 37.83 или 38.13. Изучайте ежедневные изменения цены XCEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia EM Core ex-China ETF?

Самая высокая цена Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) за последний год составила 37.89. Акции заметно колебались в пределах 26.44 - 37.89, сравнение с 37.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia EM Core ex-China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia EM Core ex-China ETF?

Самая низкая цена Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) за год составила 26.44. Сравнение с текущими 37.83 и 26.44 - 37.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XCEM?

В прошлом Columbia EM Core ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.39 и 18.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.74 37.98
Годовой диапазон
26.44 37.98
Предыдущее закрытие
37.39
Open
37.78
Bid
37.83
Ask
38.13
Low
37.74
High
37.98
Объем
32
Дневное изменение
1.18%
Месячное изменение
3.02%
6-месячное изменение
24.44%
Годовое изменение
18.11%
