XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
Der Wechselkurs von XCEM hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.64 bis zu einem Hoch von 37.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia EM Core ex-China ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XCEM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XCEM heute?
Die Aktie von Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) notiert heute bei 37.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 37.64 - 37.75 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.74 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von XCEM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XCEM Dividenden?
Columbia EM Core ex-China ETF wird derzeit mit 37.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XCEM zu verfolgen.
Wie kaufe ich XCEM-Aktien?
Sie können Aktien von Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) zum aktuellen Kurs von 37.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.64 oder 37.94 platziert, während 20 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XCEM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XCEM-Aktien?
Bei einer Investition in Columbia EM Core ex-China ETF müssen die jährliche Spanne 26.44 - 37.98 und der aktuelle Kurs 37.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.51% und 23.82%, bevor sie Orders zu 37.64 oder 37.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XCEM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Columbia EM Core ex-China ETF?
Der höchste Kurs von Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) im vergangenen Jahr lag bei 37.98. Innerhalb von 26.44 - 37.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Columbia EM Core ex-China ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Columbia EM Core ex-China ETF?
Der niedrigste Kurs von Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) im Laufe des Jahres betrug 26.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.64 und der Spanne 26.44 - 37.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XCEM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XCEM statt?
Columbia EM Core ex-China ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.74 und 17.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.74
- Eröffnung
- 37.65
- Bid
- 37.64
- Ask
- 37.94
- Tief
- 37.64
- Hoch
- 37.75
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 2.51%
- 6-Monatsänderung
- 23.82%
- Jahresänderung
- 17.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B