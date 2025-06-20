QuotazioniSezioni
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF

37.83 USD 0.44 (1.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XCEM ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.74 e ad un massimo di 37.98.

Segui le dinamiche di Columbia EM Core ex-China ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XCEM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XCEM oggi?

Oggi le azioni Columbia EM Core ex-China ETF sono prezzate a 37.83. Viene scambiato all'interno di 37.74 - 37.98, la chiusura di ieri è stata 37.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XCEM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Columbia EM Core ex-China ETF pagano dividendi?

Columbia EM Core ex-China ETF è attualmente valutato a 37.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XCEM.

Come acquistare azioni XCEM?

Puoi acquistare azioni Columbia EM Core ex-China ETF al prezzo attuale di 37.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.83 o 38.13, mentre 32 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XCEM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XCEM?

Investire in Columbia EM Core ex-China ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.44 - 37.89 e il prezzo attuale 37.83. Molti confrontano 3.02% e 24.44% prima di effettuare ordini su 37.83 o 38.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XCEM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbia EM Core ex-China ETF?

Il prezzo massimo di Columbia EM Core ex-China ETF nell'ultimo anno è stato 37.89. All'interno di 26.44 - 37.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbia EM Core ex-China ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbia EM Core ex-China ETF?

Il prezzo più basso di Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) nel corso dell'anno è stato 26.44. Confrontandolo con gli attuali 37.83 e 26.44 - 37.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XCEM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XCEM?

Columbia EM Core ex-China ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.39 e 18.11%.

Intervallo Giornaliero
37.74 37.98
Intervallo Annuale
26.44 37.98
Chiusura Precedente
37.39
Apertura
37.78
Bid
37.83
Ask
38.13
Minimo
37.74
Massimo
37.98
Volume
32
Variazione giornaliera
1.18%
Variazione Mensile
3.02%
Variazione Semestrale
24.44%
Variazione Annuale
18.11%
