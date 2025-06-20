- Panoramica
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
Il tasso di cambio XCEM ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.74 e ad un massimo di 37.98.
Segui le dinamiche di Columbia EM Core ex-China ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XCEM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XCEM oggi?
Oggi le azioni Columbia EM Core ex-China ETF sono prezzate a 37.83. Viene scambiato all'interno di 37.74 - 37.98, la chiusura di ieri è stata 37.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XCEM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Columbia EM Core ex-China ETF pagano dividendi?
Columbia EM Core ex-China ETF è attualmente valutato a 37.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XCEM.
Come acquistare azioni XCEM?
Puoi acquistare azioni Columbia EM Core ex-China ETF al prezzo attuale di 37.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.83 o 38.13, mentre 32 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XCEM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XCEM?
Investire in Columbia EM Core ex-China ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.44 - 37.89 e il prezzo attuale 37.83. Molti confrontano 3.02% e 24.44% prima di effettuare ordini su 37.83 o 38.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XCEM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbia EM Core ex-China ETF?
Il prezzo massimo di Columbia EM Core ex-China ETF nell'ultimo anno è stato 37.89. All'interno di 26.44 - 37.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbia EM Core ex-China ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbia EM Core ex-China ETF?
Il prezzo più basso di Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) nel corso dell'anno è stato 26.44. Confrontandolo con gli attuali 37.83 e 26.44 - 37.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XCEM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XCEM?
Columbia EM Core ex-China ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.39 e 18.11%.
- Chiusura Precedente
- 37.39
- Apertura
- 37.78
- Bid
- 37.83
- Ask
- 38.13
- Minimo
- 37.74
- Massimo
- 37.98
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- 3.02%
- Variazione Semestrale
- 24.44%
- Variazione Annuale
- 18.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Agire
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Agire
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Agire
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M