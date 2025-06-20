クォートセクション
通貨 / XCEM
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF

37.74 USD 0.35 (0.94%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XCEMの今日の為替レートは、0.94%変化しました。日中、通貨は1あたり37.60の安値と37.98の高値で取引されました。

Columbia EM Core ex-China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XCEM株の現在の価格は？

Columbia EM Core ex-China ETFの株価は本日37.74です。37.60 - 37.98内で取引され、前日の終値は37.39、取引量は81に達しました。XCEMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Columbia EM Core ex-China ETFの株は配当を出しますか？

Columbia EM Core ex-China ETFの現在の価格は37.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.83%やUSDにも注目します。XCEMの動きはライブチャートで確認できます。

XCEM株を買う方法は？

Columbia EM Core ex-China ETFの株は現在37.74で購入可能です。注文は通常37.74または38.04付近で行われ、81や-0.11%が市場の動きを示します。XCEMの最新情報はライブチャートで確認できます。

XCEM株に投資する方法は？

Columbia EM Core ex-China ETFへの投資では、年間の値幅26.44 - 37.98と現在の37.74を考慮します。注文は多くの場合37.74や38.04で行われる前に、2.78%や24.14%と比較されます。XCEMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Columbia EM Core ex-China ETFの株の最高値は？

Columbia EM Core ex-China ETFの過去1年の最高値は37.98でした。26.44 - 37.98内で株価は大きく変動し、37.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbia EM Core ex-China ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Columbia EM Core ex-China ETFの株の最低値は？

Columbia EM Core ex-China ETF(XCEM)の年間最安値は26.44でした。現在の37.74や26.44 - 37.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XCEMの動きはライブチャートで確認できます。

XCEMの株式分割はいつ行われましたか？

Columbia EM Core ex-China ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.39、17.83%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.60 37.98
1年のレンジ
26.44 37.98
以前の終値
37.39
始値
37.78
買値
37.74
買値
38.04
安値
37.60
高値
37.98
出来高
81
1日の変化
0.94%
1ヶ月の変化
2.78%
6ヶ月の変化
24.14%
1年の変化
17.83%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M