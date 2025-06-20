- 概要
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
XCEMの今日の為替レートは、0.94%変化しました。日中、通貨は1あたり37.60の安値と37.98の高値で取引されました。
Columbia EM Core ex-China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
XCEM株の現在の価格は？
Columbia EM Core ex-China ETFの株価は本日37.74です。37.60 - 37.98内で取引され、前日の終値は37.39、取引量は81に達しました。XCEMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Columbia EM Core ex-China ETFの株は配当を出しますか？
Columbia EM Core ex-China ETFの現在の価格は37.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.83%やUSDにも注目します。XCEMの動きはライブチャートで確認できます。
XCEM株を買う方法は？
Columbia EM Core ex-China ETFの株は現在37.74で購入可能です。注文は通常37.74または38.04付近で行われ、81や-0.11%が市場の動きを示します。XCEMの最新情報はライブチャートで確認できます。
XCEM株に投資する方法は？
Columbia EM Core ex-China ETFへの投資では、年間の値幅26.44 - 37.98と現在の37.74を考慮します。注文は多くの場合37.74や38.04で行われる前に、2.78%や24.14%と比較されます。XCEMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Columbia EM Core ex-China ETFの株の最高値は？
Columbia EM Core ex-China ETFの過去1年の最高値は37.98でした。26.44 - 37.98内で株価は大きく変動し、37.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbia EM Core ex-China ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Columbia EM Core ex-China ETFの株の最低値は？
Columbia EM Core ex-China ETF(XCEM)の年間最安値は26.44でした。現在の37.74や26.44 - 37.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XCEMの動きはライブチャートで確認できます。
XCEMの株式分割はいつ行われましたか？
Columbia EM Core ex-China ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.39、17.83%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.39
- 始値
- 37.78
- 買値
- 37.74
- 買値
- 38.04
- 安値
- 37.60
- 高値
- 37.98
- 出来高
- 81
- 1日の変化
- 0.94%
- 1ヶ月の変化
- 2.78%
- 6ヶ月の変化
- 24.14%
- 1年の変化
- 17.83%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M