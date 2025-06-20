CotaçõesSeções
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF

37.83 USD 0.44 (1.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XCEM para hoje mudou para 1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.74 e o mais alto foi 37.98.

Veja a dinâmica do par de moedas Columbia EM Core ex-China ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

XCEM Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XCEM hoje?

Hoje Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) está avaliado em 37.83. O instrumento é negociado dentro de 37.74 - 37.98, o fechamento de ontem foi 37.39, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XCEM em tempo real.

As ações de Columbia EM Core ex-China ETF pagam dividendos?

Atualmente Columbia EM Core ex-China ETF está avaliado em 37.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.11% e USD. Monitore os movimentos de XCEM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XCEM?

Você pode comprar ações de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) pelo preço atual 37.83. Ordens geralmente são executadas perto de 37.83 ou 38.13, enquanto 32 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XCEM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XCEM?

Investir em Columbia EM Core ex-China ETF envolve considerar a faixa anual 26.44 - 37.89 e o preço atual 37.83. Muitos comparam 3.02% e 24.44% antes de enviar ordens em 37.83 ou 38.13. Estude as mudanças diárias de preço de XCEM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Columbia EM Core ex-China ETF?

O maior preço de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) no último ano foi 37.89. As ações oscilaram bastante dentro de 26.44 - 37.89, e a comparação com 37.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Columbia EM Core ex-China ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Columbia EM Core ex-China ETF?

O menor preço de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) no ano foi 26.44. A comparação com o preço atual 37.83 e 26.44 - 37.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XCEM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XCEM?

No passado Columbia EM Core ex-China ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.39 e 18.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
37.74 37.98
Faixa anual
26.44 37.98
Fechamento anterior
37.39
Open
37.78
Bid
37.83
Ask
38.13
Low
37.74
High
37.98
Volume
32
Mudança diária
1.18%
Mudança mensal
3.02%
Mudança de 6 meses
24.44%
Mudança anual
18.11%
16 outubro, quinta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
-12.8
Projeç.
4.8
Prév.
23.2
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
4.6
Projeç.
8.3
Prév.
5.6
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Estoques das Empresas
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
14:00
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.0%
Prév.
0.0%
14:00
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.3%
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.524 milh
Projeç.
-2.689 milh
Prév.
3.715 milh
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.703 milh
Projeç.
-0.276 milh
Prév.
-0.763 milh