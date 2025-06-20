- Visão do mercado
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
A taxa do XCEM para hoje mudou para 1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.74 e o mais alto foi 37.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbia EM Core ex-China ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XCEM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XCEM hoje?
Hoje Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) está avaliado em 37.83. O instrumento é negociado dentro de 37.74 - 37.98, o fechamento de ontem foi 37.39, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XCEM em tempo real.
As ações de Columbia EM Core ex-China ETF pagam dividendos?
Atualmente Columbia EM Core ex-China ETF está avaliado em 37.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.11% e USD. Monitore os movimentos de XCEM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XCEM?
Você pode comprar ações de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) pelo preço atual 37.83. Ordens geralmente são executadas perto de 37.83 ou 38.13, enquanto 32 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XCEM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XCEM?
Investir em Columbia EM Core ex-China ETF envolve considerar a faixa anual 26.44 - 37.89 e o preço atual 37.83. Muitos comparam 3.02% e 24.44% antes de enviar ordens em 37.83 ou 38.13. Estude as mudanças diárias de preço de XCEM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Columbia EM Core ex-China ETF?
O maior preço de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) no último ano foi 37.89. As ações oscilaram bastante dentro de 26.44 - 37.89, e a comparação com 37.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Columbia EM Core ex-China ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Columbia EM Core ex-China ETF?
O menor preço de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) no ano foi 26.44. A comparação com o preço atual 37.83 e 26.44 - 37.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XCEM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XCEM?
No passado Columbia EM Core ex-China ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.39 e 18.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.39
- Open
- 37.78
- Bid
- 37.83
- Ask
- 38.13
- Low
- 37.74
- High
- 37.98
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 1.18%
- Mudança mensal
- 3.02%
- Mudança de 6 meses
- 24.44%
- Mudança anual
- 18.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh