XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
El tipo de cambio de XCEM de hoy ha cambiado un 0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.60, mientras que el máximo ha alcanzado 37.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Columbia EM Core ex-China ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XCEM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XCEM hoy?
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) se evalúa hoy en 37.74. El instrumento se negocia dentro de 37.60 - 37.98; el cierre de ayer ha sido 37.39 y el volumen comercial ha alcanzado 81. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XCEM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Columbia EM Core ex-China ETF?
Columbia EM Core ex-China ETF se evalúa actualmente en 37.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.83% y USD. Monitoree los movimientos de XCEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XCEM?
Puede comprar acciones de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) al precio actual de 37.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 37.74 o 38.04, mientras que 81 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XCEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XCEM?
Invertir en Columbia EM Core ex-China ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.44 - 37.98 y el precio actual 37.74. Muchos comparan 2.78% y 24.14% antes de colocar órdenes en 37.74 o 38.04. Estudie los cambios diarios de precios de XCEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Columbia EM Core ex-China ETF?
El precio más alto de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) en el último año ha sido 37.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.44 - 37.98, una comparación con 37.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Columbia EM Core ex-China ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Columbia EM Core ex-China ETF?
El precio más bajo de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) para el año ha sido 26.44. La comparación con los actuales 37.74 y 26.44 - 37.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XCEM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XCEM?
En el pasado, Columbia EM Core ex-China ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.39 y 17.83% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.39
- Open
- 37.78
- Bid
- 37.74
- Ask
- 38.04
- Low
- 37.60
- High
- 37.98
- Volumen
- 81
- Cambio diario
- 0.94%
- Cambio mensual
- 2.78%
- Cambio a 6 meses
- 24.14%
- Cambio anual
- 17.83%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M